Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 173 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Манчестер Юнайтед» потеряет миллионы из-за новых контрактов с тренерским штабом слухи

23 Ноября 2021 • 08:54 Комментировать

Уле Гуннар Сульшер в воскресенье был уволен с должности главного тренера «Манчестер Юнайтед». Любопытно, что за несколько недель до этого клуб подписал новые трёхлетние контракты с Майком Феланом, Майклом Кэрриком и другими представителями тренерского штаба. Об этом стало известно Daily Mail.

Теперь «Манчестер Юнайтед» рискует потерять миллионы евро на выплатах компенсаций в рамках разрыва этих контрактов. Маловероятно, что новый главный тренер оставит всех этих специалистов в своём штабе.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Майкл Кэррик Майк Фелан
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Ноября
09:45 · Англия. Премьер-лига
Конте хочет увести игрока у Моуринью
09:36 · Англия. Премьер-лига
Ван де Бек выбрал новый клуб
09:21 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на форварда «Реала»
09:13 · Англия. Премьер-лига
Фернандеш - об отставке Сульшера: «В этой ситуации виноваты все»
09:08 · Англия. Премьер-лига
​Пау Торрес объяснил, почему не перешёл в «Тоттенхэм»
08:54 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» потеряет миллионы из-за новых контрактов с тренерским штабом слухи
01:02 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг обсудил с «Манчестер Юнайтед» возможное сотрудничество 1 слухи
22 Ноября
23:56 · Англия. Премьер-лига
«Это абсурд»: Лопетеги отреагировал на слухи о назначении в «МЮ»
23:20 · Англия. Премьер-лига
«Посмотрите на них и сделайте наоборот»: Каррагер снова шутит над «МЮ»
22:42 · Англия. Премьер-лига
Конте интересен защитник «Барселоны» 1 слухи
22:17 · Англия. Премьер-лига
«Просто хаос»: Рио Фердинанд раскритиковал руководство «МЮ» 2
20:44 · Англия. Премьер-лига
Кэррик – о Сульшере: «Он расплатился за всех»
19:36 · Англия. Премьер-лига
Капитан «Челси» сыграл Короля Артура в новом ролике PariMatch
19:20 · Англия. Премьер-лига
​Грановская – лучший менеджер года в Европе по версии Tuttosport 1
19:14 · Англия. Премьер-лига
Кэррик: «Готов тренировать «Манчестер Юнайтед» столько, сколько понадобится» 4
Все новости
Рекомендуем