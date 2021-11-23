Уле Гуннар Сульшер в воскресенье был уволен с должности главного тренера «Манчестер Юнайтед». Любопытно, что за несколько недель до этого клуб подписал новые трёхлетние контракты с Майком Феланом, Майклом Кэрриком и другими представителями тренерского штаба. Об этом стало известно Daily Mail.

Теперь «Манчестер Юнайтед» рискует потерять миллионы евро на выплатах компенсаций в рамках разрыва этих контрактов. Маловероятно, что новый главный тренер оставит всех этих специалистов в своём штабе.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.