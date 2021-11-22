​Кто возглавит «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» попрощался с Уле Гуннаром Сульшером. В заявлении об уходе норвежца манкунианцы сообщили, что с командой будет работать Майкл Кэррик, а клуб пока найдёт тренера, под руководством которого «красные дьяволы» завершат сезон 2021/2022. То есть «Манчестер Юнайтед» дал понять, что искать тренера на долгосрочную перспективу прямо сейчас клуб не стремится, предпочитая подождать до лета. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» проходится по главным кандидатам на должность на «Олд Траффорд».

Маурисио Почеттино

В последние дни слухи активно связывают «Манчестер Юнайтед» с Маурисио Почеттино. Аргентинец ныне работает в «ПСЖ», но в прессе появляются слухи о том, что тренер был бы не прочь переехать на «Олд Траффорд» уже посреди сезона, не дожидаясь лета. В назначение Почеттино в ближайшие недели верится слабо – если аргентинец бросит «ПСЖ» прямо сейчас, то пострадает его деловая репутация. Но летнее возвращение Маурисио в Англию вполне реально.

Маурисио Почеттино в Премьер-лиге уже работал с «Саутгемптоном» и «Тоттенхэмом». Обе команды при аргентинском тренере прогрессировали. «Шпоры» стали регулярно финишировать в топ-4 и добрались до финала Лиги чемпионов. Почеттино так и не завоевал с «Тоттенхэмом» трофеев, но надо сказать, что ресурсы тренера в северном Лондоне были ограничены. Всё-таки Даниэль Леви не привык разбрасываться средствами на крупные трансферы, да и «шпорам» тягаться за самых лучших игроков было и есть сложно. В «Манчестер Юнайтед» Почеттино получит больше возможностей и, соответственно, больше шансов себя проявить во всей красе в плане трофеев.

Возглавляя «ПСЖ», Маурисио Почеттино регулярно говорит о том, что Лионель Месси является лучшим игроком в мире. Интересно, как у Почеттино сложатся отношения с Криштиану Роналду при переходе в «Манчестер Юнайтед»?

Зинедин Зидан

С Зинедином Зиданом слухи связывают «Манчестер Юнайтед» уже давно. В теории пригласить француза «красным дьяволам» проще, чем Маурисио Почеттино, ведь в настоящий момент он находится без клуба. Впрочем, есть информация о том, что против переезда в Англию выступает супруга Зинедина Зидана. Да и сам француз вроде как не хочет возвращаться к работе уже сейчас, предпочитая отдохнуть.

Если Зидан и примет «Манчестер Юнайтед», то это случится уже летом. Вопрос в том, смогут ли боссы «красных дьяволов» уговорить француза. Ходили слухи, что Зидан настроен дождаться возможности возглавить сборную Франции. Ближайший такой шанс появится после чемпионата мира в Катаре, если «трёхцветные» выступят плохо. Готов ли Зидан провести без работы ещё больше года?

Эрик тен Хаг

Интересным вариантом для «Манчестер Юнайтед» является Эрик тен Хаг. Голландец здорово показывает себя у руля «Аякса». Переезд на «Олд Траффорд» стал бы для тен Хага шагом вперёд, но если он и случится – то уже летом. Посреди сезона тен Хаг вряд ли захочет принимать кризисный «Манчестер Юнайтед». В «Аяксе» же у Эрика сезон складывается хорошо – амстердамцы уже даже обеспечили себе путёвку в плей-офф Лиги чемпионов. Приходу тен Хага в «МЮ» наверняка обрадовался бы Донни ван де Бек, чей талант увядает после перехода в стан манкунианцев из «Аякса».

Лоран Блан

На днях появилась информация, что на временной основе «Манчестер Юнайтед» может принять Лоран Блан, который сейчас трудится в катарском «Эр-Райяне». Сложно сказать, насколько такой вариант реалистичен. Переходить в «МЮ» лишь на полгода Блану вряд ли интересно так, как об этом пишут в СМИ. Что касается более долгих перспектив француза, в своё время игравшего за «красных дьяволов», то тут есть вопросы. Блана обычно не относят к числу топ-тренеров, хотя он становился чемпионом Франции не только с «ПСЖ», но и с относительно скромным «Бордо».

Йоахим Лёв

В прошлом материале о вариантах для «Манчестер Юнайтед» мы как-то подзабыли о Йоахиме Лёве, который покинул тренерское кресло сборной Германии после завершения Евро-2020. Впрочем, вряд ли Лёв находится на верхних позициях шорт-листа «красных дьяволов». Всё-таки Йоахим не работал на клубном уровне почти 20 лет! С 2004 по 2021 год Лёв трудился в сборной Германии – сначала как ассистент, а затем и как главный тренер. Назначение немца стало бы авантюрой, к тому же не факт, что Лёв уже готов возвращаться к работе.