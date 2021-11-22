​Кто возглавит «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» попрощался с Уле Гуннаром Сульшером. В заявлении об уходе норвежца манкунианцы сообщили, что с командой будет работать Майкл Кэррик, а клуб пока найдёт тренера, под руководством которого «красные дьяволы» завершат сезон 2021/2022. То есть «Манчестер Юнайтед» дал понять, что искать тренера на долгосрочную перспективу прямо сейчас клуб не стремится, предпочитая подождать до лета. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» проходится по главным кандидатам на должность на «Олд Траффорд».
Маурисио Почеттино
В последние дни слухи активно связывают «Манчестер Юнайтед» с Маурисио Почеттино. Аргентинец ныне работает в «ПСЖ», но в прессе появляются слухи о том, что тренер был бы не прочь переехать на «Олд Траффорд» уже посреди сезона, не дожидаясь лета. В назначение Почеттино в ближайшие недели верится слабо – если аргентинец бросит «ПСЖ» прямо сейчас, то пострадает его деловая репутация. Но летнее возвращение Маурисио в Англию вполне реально.
Маурисио Почеттино в Премьер-лиге уже работал с «Саутгемптоном» и «Тоттенхэмом». Обе команды при аргентинском тренере прогрессировали. «Шпоры» стали регулярно финишировать в топ-4 и добрались до финала Лиги чемпионов. Почеттино так и не завоевал с «Тоттенхэмом» трофеев, но надо сказать, что ресурсы тренера в северном Лондоне были ограничены. Всё-таки Даниэль Леви не привык разбрасываться средствами на крупные трансферы, да и «шпорам» тягаться за самых лучших игроков было и есть сложно. В «Манчестер Юнайтед» Почеттино получит больше возможностей и, соответственно, больше шансов себя проявить во всей красе в плане трофеев.
Возглавляя «ПСЖ», Маурисио Почеттино регулярно говорит о том, что Лионель Месси является лучшим игроком в мире. Интересно, как у Почеттино сложатся отношения с Криштиану Роналду при переходе в «Манчестер Юнайтед»?Embed from Getty Images
Зинедин Зидан
С Зинедином Зиданом слухи связывают «Манчестер Юнайтед» уже давно. В теории пригласить француза «красным дьяволам» проще, чем Маурисио Почеттино, ведь в настоящий момент он находится без клуба. Впрочем, есть информация о том, что против переезда в Англию выступает супруга Зинедина Зидана. Да и сам француз вроде как не хочет возвращаться к работе уже сейчас, предпочитая отдохнуть.
Если Зидан и примет «Манчестер Юнайтед», то это случится уже летом. Вопрос в том, смогут ли боссы «красных дьяволов» уговорить француза. Ходили слухи, что Зидан настроен дождаться возможности возглавить сборную Франции. Ближайший такой шанс появится после чемпионата мира в Катаре, если «трёхцветные» выступят плохо. Готов ли Зидан провести без работы ещё больше года?Embed from Getty Images
Эрик тен Хаг
Интересным вариантом для «Манчестер Юнайтед» является Эрик тен Хаг. Голландец здорово показывает себя у руля «Аякса». Переезд на «Олд Траффорд» стал бы для тен Хага шагом вперёд, но если он и случится – то уже летом. Посреди сезона тен Хаг вряд ли захочет принимать кризисный «Манчестер Юнайтед». В «Аяксе» же у Эрика сезон складывается хорошо – амстердамцы уже даже обеспечили себе путёвку в плей-офф Лиги чемпионов. Приходу тен Хага в «МЮ» наверняка обрадовался бы Донни ван де Бек, чей талант увядает после перехода в стан манкунианцев из «Аякса».Embed from Getty Images
Лоран Блан
На днях появилась информация, что на временной основе «Манчестер Юнайтед» может принять Лоран Блан, который сейчас трудится в катарском «Эр-Райяне». Сложно сказать, насколько такой вариант реалистичен. Переходить в «МЮ» лишь на полгода Блану вряд ли интересно так, как об этом пишут в СМИ. Что касается более долгих перспектив француза, в своё время игравшего за «красных дьяволов», то тут есть вопросы. Блана обычно не относят к числу топ-тренеров, хотя он становился чемпионом Франции не только с «ПСЖ», но и с относительно скромным «Бордо».Embed from Getty Images
Йоахим Лёв
В прошлом материале о вариантах для «Манчестер Юнайтед» мы как-то подзабыли о Йоахиме Лёве, который покинул тренерское кресло сборной Германии после завершения Евро-2020. Впрочем, вряд ли Лёв находится на верхних позициях шорт-листа «красных дьяволов». Всё-таки Йоахим не работал на клубном уровне почти 20 лет! С 2004 по 2021 год Лёв трудился в сборной Германии – сначала как ассистент, а затем и как главный тренер. Назначение немца стало бы авантюрой, к тому же не факт, что Лёв уже готов возвращаться к работе.Embed from Getty Images