Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 219 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Грановская – лучший менеджер года в Европе по версии Tuttosport

22 Ноября 2021 • 19:20 Комментировать

Итальянская газета Tuttosport в понедельник подводила традиционные итоги календарного года. Лучшим молодым игроком в 2021 году был признан Педри из «Барселоны», а лучшим футболистом в целом – Роберт Левандовски из «Баварии».

Не осталась без награды и Марина Грановская, которая является директором лондонского «Челси». Россиянку признали лучшим менеджером 2021 года.

Напомним, что в январе «Челси» сменил главного тренера, назначив немецкого специалиста Томаса Тухеля. Спустя четыре месяца «пенсионеры» смогли завоевать трофей Лиги чемпионов, обыграв в финале «Манчестер Сити».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Марина Грановская
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Ноября
19:36 · Англия. Премьер-лига
Капитан «Челси» сыграл Короля Артура в новом ролике PariMatch
19:20 · Англия. Премьер-лига
​Грановская – лучший менеджер года в Европе по версии Tuttosport
19:14 · Англия. Премьер-лига
Кэррик: «Готов тренировать «Манчестер Юнайтед» столько, сколько понадобится»
19:08 · Англия. Премьер-лига
Стив Брюс готов принять «Манчестер Юнайтед» слухи
17:45 · Англия. Премьер-лига
​Почеттино готов бросить «ПСЖ» ради «Манчестер Юнайтед» уже сейчас слухи
16:12 · Англия. Премьер-лига
​Невилл: «Почеттино возглавил бы «Манчестер Юнайтед» хоть завтра» 2
13:50 · Англия. Премьер-лига
Роналду отреагировал на отставку Сульшера 3
12:19 · Англия. Премьер-лига
Дрогба: «Салах побьёт все мои рекорды, если продолжит так играть» 2
11:29 · Англия. Премьер-лига
Зидан отказал «Манчестер Юнайтед» из-за решения жены 10
10:29 · Англия. Премьер-лига
Руни: «Сульшер проделал большую работу и вернул «МЮ» стабильность» 2
10:21 · Англия. Премьер-лига
Кэмпбелл предложил «Манчестер Юнайтед» кандидатуру Стива Брюса
09:13 · Англия. Премьер-лига
Роджерс пообещал остаться в «Лестере»
08:55 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Челси» хочет сохранить Рюдигера, но он не спешит с решением»
08:38 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» поборется с грандами за Адейеми
08:27 · Англия. Премьер-лига
Оуэн - о «Манчестер Юнайтед»: «Это худшее время для поиска нового тренера» 1
Все новости
Рекомендуем