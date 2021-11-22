​Грановская – лучший менеджер года в Европе по версии Tuttosport

Итальянская газета Tuttosport в понедельник подводила традиционные итоги календарного года. Лучшим молодым игроком в 2021 году был признан Педри из «Барселоны», а лучшим футболистом в целом – Роберт Левандовски из «Баварии».

Не осталась без награды и Марина Грановская, которая является директором лондонского «Челси». Россиянку признали лучшим менеджером 2021 года.

Напомним, что в январе «Челси» сменил главного тренера, назначив немецкого специалиста Томаса Тухеля. Спустя четыре месяца «пенсионеры» смогли завоевать трофей Лиги чемпионов, обыграв в финале «Манчестер Сити».