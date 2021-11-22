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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стив Брюс готов принять «Манчестер Юнайтед» слухи

22 Ноября 2021 • 19:08 Комментировать

Накануне тренерское кресло в «Манчестер Юнайтед» покинул Уле Гуннар Сульшер. В пресс-релизе клуб сообщил, что ищет тренера, который будет работать до конца сезона, а пока команду доверили Майклу Кэррику.

Как сообщает The Athletic, временным тренером «Манчестер Юнайтед» готов стать Стив Брюс, который недавно был уволен из «Ньюкасла». По данным источника, Брюс считает, что он сможет стабилизировать ситуацию в раздевалке «красных дьяволов» и улучшить положение дел команды.

После двенадцати туров «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Стив Брюс
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