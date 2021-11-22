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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Почеттино готов бросить «ПСЖ» ради «Манчестер Юнайтед» уже сейчас слухи

22 Ноября 2021 • 17:45 Комментировать

Маурисио Почеттино очень хочет получить работу на «Олд Траффорд». Как сообщает на своих страницах Manchester Evening News, аргентинский тренер готов бросить «ПСЖ» ради «Манчестер Юнайтед» уже сейчас, а не ждать до лета.

Напомним, что накануне «Манчестер Юнайтед» объявил об отставке Уле Гуннара Сульшера и начал поиск нового тренера, доверив команду на ближайшие матчи Майклу Кэррику.

Маурисио Почеттино ранее работал в Англии у руля «Саутгемптона» и «Тоттенхэма». Обе команды под руководством аргентинца добивались прогресса, хотя трофеев со «шпорами» Почеттино так и не завоевал.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСЖ Маурисио Почеттино
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