Маурисио Почеттино очень хочет получить работу на «Олд Траффорд». Как сообщает на своих страницах Manchester Evening News, аргентинский тренер готов бросить «ПСЖ» ради «Манчестер Юнайтед» уже сейчас, а не ждать до лета.

Напомним, что накануне «Манчестер Юнайтед» объявил об отставке Уле Гуннара Сульшера и начал поиск нового тренера, доверив команду на ближайшие матчи Майклу Кэррику.

Маурисио Почеттино ранее работал в Англии у руля «Саутгемптона» и «Тоттенхэма». Обе команды под руководством аргентинца добивались прогресса, хотя трофеев со «шпорами» Почеттино так и не завоевал.