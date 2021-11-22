Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 221 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Невилл: «Почеттино возглавил бы «Манчестер Юнайтед» хоть завтра»

22 Ноября 2021 • 16:12 Комментировать (1)

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался по поводу возможного прихода на должность главного тренера команды Маурисио Почеттино, ныне работающего в «ПСЖ».

«Почеттино никогда бы этого не сказал, но я думаю, что он отправился бы в «Манчестер Юнайтед» хоть завтра. В «Манчестер Юнайтед» с точки зрения проекта он мог бы добиться большего. В «ПСЖ» ты год за годом должен выигрывать Лигу чемпионов. Не думаю, что это устраивает Почеттино. Думаю, он обязательно приедет в «Манчестер Юнайтед» и подпишет контракт на пять лет», - высказался Невилл для Sky Sports.

Напомним, что в воскресенье должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» оставил Уле Гуннар Сульшер.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСЖ Гари Невилл Маурисио Почеттино
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Alex1972
22 Ноября 2021 в 17:29
Забирайте хоть сегодня.... Хе...
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Ноября
17:45 · Англия. Премьер-лига
​Почеттино готов бросить «ПСЖ» ради «Манчестер Юнайтед» уже сейчас слухи
16:12 · Англия. Премьер-лига
​Невилл: «Почеттино возглавил бы «Манчестер Юнайтед» хоть завтра» 1
13:50 · Англия. Премьер-лига
Роналду отреагировал на отставку Сульшера 3
12:19 · Англия. Премьер-лига
Дрогба: «Салах побьёт все мои рекорды, если продолжит так играть» 2
11:29 · Англия. Премьер-лига
Зидан отказал «Манчестер Юнайтед» из-за решения жены 8
10:29 · Англия. Премьер-лига
Руни: «Сульшер проделал большую работу и вернул «МЮ» стабильность» 2
10:21 · Англия. Премьер-лига
Кэмпбелл предложил «Манчестер Юнайтед» кандидатуру Стива Брюса
09:13 · Англия. Премьер-лига
Роджерс пообещал остаться в «Лестере»
08:55 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Челси» хочет сохранить Рюдигера, но он не спешит с решением»
08:38 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» поборется с грандами за Адейеми
08:27 · Англия. Премьер-лига
Оуэн - о «Манчестер Юнайтед»: «Это худшее время для поиска нового тренера»
08:11 · Англия. Премьер-лига
Магуайр отреагировал на отставку Сульшера 1
00:51 · Англия. Премьер-лига
Руни обратился к игрокам «МЮ» после увольнения Сульшера 8
00:29 · Англия. Премьер-лига
«Худшие недели в моей жизни»: Регилон рассказал о тренировках Конте в «Тоттенхэме»
21 Ноября
23:58 · Англия. Премьер-лига
«Реал» намерен воспользоваться проблемами Маунта в «Челси» и переманить игрока к себе слухи
Все новости
Рекомендуем