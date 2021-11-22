​Невилл: «Почеттино возглавил бы «Манчестер Юнайтед» хоть завтра»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался по поводу возможного прихода на должность главного тренера команды Маурисио Почеттино, ныне работающего в «ПСЖ».

«Почеттино никогда бы этого не сказал, но я думаю, что он отправился бы в «Манчестер Юнайтед» хоть завтра. В «Манчестер Юнайтед» с точки зрения проекта он мог бы добиться большего. В «ПСЖ» ты год за годом должен выигрывать Лигу чемпионов. Не думаю, что это устраивает Почеттино. Думаю, он обязательно приедет в «Манчестер Юнайтед» и подпишет контракт на пять лет», - высказался Невилл для Sky Sports.

Напомним, что в воскресенье должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» оставил Уле Гуннар Сульшер.