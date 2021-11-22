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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду отреагировал на отставку Сульшера

22 Ноября 2021 • 13:50 Комментировать (2)

В воскресенье, 21 ноября, на Туманном Альбионе состоялась громкая отставка. С поста наставника «Манчестер Юнайтед» был уволен норвежский специалист Уле Гуннар Сульшер. Тренеру указали на дверь из-за провального выступления команды в текущем сезоне АПЛ.

Звездный нападающий «красных дьяволов» Криштиану Роналду прокомментировал уход специалиста.

«Сульшер выступал за «МЮ», когда я только пришел в команду в качестве игрока. Я вернулся на «Олд Траффорд», и он стал моим наставником. Это выдающий человек. Хочу пожелать Уле успеха во всем, что его ждет впереди. Он этого заслуживает», - гласит сообщение КриРо в инстаграм-аккаунте.

Уле Гуннар тренировал манкунианцев с 2018 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Уле Гуннар Сульшер
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
22 Ноября 2021 в 15:39
Ты будешь следующий... Хе...
BESTJuventus21
22 Ноября 2021 в 14:06
лицемер))
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