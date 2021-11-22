Дрогба: «Салах побьёт все мои рекорды, если продолжит так играть»

Экс-футболист Дидье Дрогба, запомнившийся болельщикам по успешным выступлениям в составе лондонского «Челси», отметил результативную игру нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

«Если Салах продолжит играть в том же духе, то побьет все мои рекорды», - передает слова ивуарийца Liverpool Echo.

Дрогба являлся самым результативным африканским игроком в истории английского чемпионата. Совсем недавно Мохамед побил достижение Дидье. На счету египтянина уже 107 голов, в том время как в активе ивуарийца 104 мяча.

Отметим, что Дрогба лидирует среди африканцев по голам в Лиге чемпионов. Он забил 44 мяча в еврокубке. На счету Салаха 33 гола в ЛЧ.