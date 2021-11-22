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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Зидан отказал «Манчестер Юнайтед» из-за решения жены

22 Ноября 2021 • 11:29 Комментировать (4)

«Манчестер Юнайтед», уволивший накануне норвежца Уле Гуннара Сульшера с поста наставника команды, не сможет пригласить экс-тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана.

Согласно сведениям журналистов Сuatro, специалист был вынужден отказаться от предложения «красных дьяволов» по семейным причинам. Супруга Зинедина не захотела переезжать в Манчестер. Также одной из преград стало то, что Зидан плохо знает английский язык.

Манкунианцы приняли решение уволить Сульшера из-за неудачного выступления команды в текущем розыгрыше чемпионата Англии. По итогам 12 туров «дьяволы» занимают лишь восьмое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Зинедин Зидан
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
22 Ноября 2021 в 12:30
Такому мертвому Юнайтеду мождет помочь только господ или Иесус Христос. Зидан сразу же провалится здесь, им бы пока что выбрать временного тренера чтобы закончить сезон с высоко поднятой головой топ-4 АПЛ или победа в ЛЕ которые автоматически дают путевку в ЛЧ на след. сезон а там посмотрим...
Kostya
22 Ноября 2021 в 13:20
А чего ЛЕ?Тут как бы все шансы в плей-офф ЛЧ выйти есть) Попасть в топ-4 в этом сезоне или выиграть ЛЕ? - Ну, хз, если честно. Как бы не банально сказано, но всё будет зависеть от результатов. Это при том, что в прошлом сезоне даже с более интересной игрой финал ЛЕ был проигран.
Кстати, бога -нет, а Иесус был просто челиком) Так что "минус 2" из тех, кто мог бы помочь))
Booker
22 Ноября 2021 в 11:40
Ссыт он просто.Это ему не Испания,где он с мертвой Барсой феерил с помощью судей и левых пенальти.В Англии собрался весь цвет,за редким исключением,тренеров.Здесь его мигом раком поставят.
Don sangre
22 Ноября 2021 в 11:37
А ещё из за туманов и плохого климату))))
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