Зидан отказал «Манчестер Юнайтед» из-за решения жены

«Манчестер Юнайтед», уволивший накануне норвежца Уле Гуннара Сульшера с поста наставника команды, не сможет пригласить экс-тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана.

Согласно сведениям журналистов Сuatro, специалист был вынужден отказаться от предложения «красных дьяволов» по семейным причинам. Супруга Зинедина не захотела переезжать в Манчестер. Также одной из преград стало то, что Зидан плохо знает английский язык.

Манкунианцы приняли решение уволить Сульшера из-за неудачного выступления команды в текущем розыгрыше чемпионата Англии. По итогам 12 туров «дьяволы» занимают лишь восьмое место в турнирной таблице.