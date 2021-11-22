Руни: «Сульшер проделал большую работу и вернул «МЮ» стабильность»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед», а ныне наставник «Дерби» Уэйн Руни прокомментировал отставку норвежца Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера манкунианцев.

«Сульшер проделал большую работу, он вернул команде стабильность. Если ты не показываешь хороших результатов в «Манчестер Юнайтед», то потеряешь работу. Мне жаль Уле Гуннара», - приводит слова специалиста Talksport.

«Красные дьяволы» объявили об уходе норвежского специалиста с поста рулевого команды в воскресенье, 21 ноября.

По итогам 12 туров чемпионата Англии манкунианцы занимают лишь восьмое место в таблице.