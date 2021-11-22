Кэмпбелл предложил «Манчестер Юнайтед» кандидатуру Стива Брюса

В воскресенье, 22 ноября, «Манчестер Юнайтед» объявил об отставке Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера и начал подыскивать нового наставника. Своим мнением по поводу вероятных кандидатов поделился экс-защитник сборной Англии и «Арсенала» Сол Кэмпбелл.

«Манкунианцы оказались в непростой ситуации. Чтобы назначить нового тренера, нужно потратить немало денег. Возможно, команде подойдет Стив Брюс. Его можно пригласить до конца сезона. «МЮ» важно хорошо взвесить свое решение, чтобы не ошибиться», - передает слова эксперта The Sub.

В настоящий момент Брюс находится в статусе безработного. Последним местом работы 60-летнего специалиста был «Ньюкасл».