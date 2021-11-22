Роджерс пообещал остаться в «Лестере»

Наставник «Лестера» Брендан Роджерс не собирается покидать клуб, несмотря на возможное предложение от «Манчестер Юнайтед». Специалист заявил, что пообещал своим подопечным не уходить из команды.

«Я провел беседу с игроками после появившихся слухов. В ходе разговора пообещал им, что не покину команду», - приводит слова главного тренера «лис» портал Goal.com.

Ранее появились слухи, что Роджерс является одним из претендентов на место рулевого манкунианцев. Накануне с поста наставника «МЮ» был уволен норвежец Уле Гуннар Сульшер.

«Красные дьяволы» в последнем матче потерпели унизительное поражение от «Уотфорда» со счетом 1:4. В настоящий момент клуб занимает лишь восьмое место в таблице АПЛ.