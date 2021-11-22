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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тухель: «Челси» хочет сохранить Рюдигера, но он не спешит с решением»

22 Ноября 2021 • 08:55 Комментировать

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель отреагировал на слухи о возможном уходе из клуба своего соотечественника Антонио Рюдигера. У игрока истекающий контракт, и стороны пока не договорились о новой сделке.

«Пока ситуация такова. В «Челси» хотят сохранить Антонио, и он это знает. Однако в переговорах иногда случаются проблемы и задержки. Пока он не торопится принимать решение», - приводит слова специалиста портал Goal.com.

Срок действия контракта между сторонами истекает по окончании сезона-2021/2022.

Среди претендентов на Рюдигера называются мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель Антонио Рюдигер
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