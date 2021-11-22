«Арсенал» поборется с грандами за Адейеми

Талантливый немецкий форвард Карим Адейеми попал в трансферный шорт-лист очередного европейского клуба. Нападающим «Зальцбурга» интересуются в английской Премьер-лиге, сообщает The Mirror.

Об интересе к 19-летнему бомбарбиру заявил лондонский «Арсенал». Руководство «канониров» рассматривает Адейеми в качестве альтернативы французу Александру Ляказетту, у которого истекающий контракт с лондонцами.

«Арсенал» далеко не единственный претендент на Карима. Ранее ходили слухи о намерении «ПСЖ» и «Барселоны» подписать форварда.

В нынешнем сезоне Адейеми отметился 11 забитыми мячами в 14 поединках чемпионата Австрии.