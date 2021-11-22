Оуэн - о «Манчестер Юнайтед»: «Это худшее время для поиска нового тренера»

Бывший футболист «Ливерпуля» и мадридского «Реала» Майкл Оуэн отреагировал на увольнение норвежца Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Это худшее время для «МЮ». Сейчас они ищут нового наставника, но найти его не так просто. Очень мало достойных вариантов, которые доступны. Можно, конечно, позвать Зинедина Зидано, но будет языковой барьер. А это серьезная трудность. Думаю, пусть пока поработает временный тренер», - гласит сообщение Майкла в «Твиттере».

Ранее было объявлено, что место исполняющего обязанности рулевого занял Майкл Кэррик.