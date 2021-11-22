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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Магуайр отреагировал на отставку Сульшера

22 Ноября 2021 • 08:11 Комментировать (1)

Накануне было объявлено об отставке норвежца Уле Гуннара Сульшера с поста наставника «Манчестер Юнайтед». Команда неудачно выступает в нынешнем сезоне, а поражение от «Уотфорда» (1:4) стало последней каплей.

Защитник манкунианцев Гарри Магуайр посредством своего твиттер-аккаунта отреагировал на уход главного тренера.

«Сульшер пригласил меня в лучшую команду мира, он оказал мне огромную честь. Вечная благодарность ему. Легенда, спасибо за все», - гласит сообщение футболиста.

По итогам 12 туров английской Премьер-лиги «красные дьяволы» занимают лишь восьмое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Уле Гуннар Сульшер Гарри Магуайр
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Комментарии (1)
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Ne gustа
22 Ноября 2021 в 09:24
Эгегей,и поэтому удалился с поля. Ну шоб выразить ему почтение
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