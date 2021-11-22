Магуайр отреагировал на отставку Сульшера

Накануне было объявлено об отставке норвежца Уле Гуннара Сульшера с поста наставника «Манчестер Юнайтед». Команда неудачно выступает в нынешнем сезоне, а поражение от «Уотфорда» (1:4) стало последней каплей.

Защитник манкунианцев Гарри Магуайр посредством своего твиттер-аккаунта отреагировал на уход главного тренера.

«Сульшер пригласил меня в лучшую команду мира, он оказал мне огромную честь. Вечная благодарность ему. Легенда, спасибо за все», - гласит сообщение футболиста.

По итогам 12 туров английской Премьер-лиги «красные дьяволы» занимают лишь восьмое место в турнирной таблице.