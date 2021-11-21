«Новый скандал»: Темнокожие и азиатские арбитры пожаловались на футбольную ассоциацию Англии

Судя по всему, в ближайшее время в Англии может разгореться новый расистский скандал. На этот раз главными действующими лицами станут темнокожие и азиатские арбитры, которые намерены потребовать рассмотреть действия футбольной ассоциации Англии.

В частности, судьи недовольны, что им не дают возможности развиваться до уровня высших дивизионов. Они считают, что в этом кроется проявление дискриминации, ссылаясь на отчеты, которые составляются наблюдателями за качеством работы рефери.

Как сообщает издание Observer, в вышеупомянутых докладах действительно числится огромное количество негативных комментариев, затрагивающих происхождение того или иного специалиста. Тони Бернетт, исполнительный директор благотворительной организации Kick It Out, призвал начать расследование по этому делу: «Нужно выяснить, почему на самом деле темнокожие и азиаты не добираются до элитного судейства».