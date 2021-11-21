Кто такая Самира Шихшабекова, подписавшая контракт с «Манчестер Сити»

Двенадцатилетняя россиянка Самира Шихшабекова стала первой спортсменкой из России, которая подписала юношеский контракт с футбольным топ-клубом. Она будет выступать за английский «Манчестер Сити». Рассказываем о том, кто же такая Сабина Шихшабекова.

Дагестанский экс-боец ММА Магомед Шихшабеков воспитывает спортивную семью. Его девятилетний сын Мурад, десятилетняя дочка Динара и двенадцатилетняя Самира живут в Англии и тренируются в академии «Манчестер Сити». Самира произвела сильное впечатление на тренеров «горожан», так что ей решили предложить полноценный контракт с юношеской командой «Манчестер Сити».

Двенадцатилетняя Самира выступает на позиции нападающей и подает большие надежды. Английские тренеры отмечают невероятное голевое чутьё Самиры, а также умение правильно выбрать позицию.

При этом, по словам своего отца, Самира занимается футболом профессионально всего три года. Она наблюдала за тренировками своего младшего брата и решила присоединиться. Результат налицо.

Весной прошлого года дагестанский телеканал ННТ демонстрировал сюжет о семье Шихшабековых, но тогда в центре внимания был младший сын Мурад, который также занимается в академии английского клуба. Отмечается, что помимо клубных тренировок Шихшабеков-старший проводит отдельные занятия со своими детьми: «Не знаю, как они будут использовать то, чему я учу их сегодня. Но в конечном итоге, что бы это ни было, это поможет им в будущем».

Будем следить за успехами молодой россиянки и надеяться, что в скором времени она подберется к основе английской команды.