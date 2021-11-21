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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кто такая Самира Шихшабекова, подписавшая контракт с «Манчестер Сити»

21 Ноября 2021 • 19:37 Комментировать (2)

Двенадцатилетняя россиянка Самира Шихшабекова стала первой спортсменкой из России, которая подписала юношеский контракт с футбольным топ-клубом. Она будет выступать за английский «Манчестер Сити». Рассказываем о том, кто же такая Сабина Шихшабекова.

Дагестанский экс-боец ММА Магомед Шихшабеков воспитывает спортивную семью. Его девятилетний сын Мурад, десятилетняя дочка Динара и двенадцатилетняя Самира живут в Англии и тренируются в академии «Манчестер Сити». Самира произвела сильное впечатление на тренеров «горожан», так что ей решили предложить полноценный контракт с юношеской командой «Манчестер Сити».

Двенадцатилетняя Самира выступает на позиции нападающей и подает большие надежды. Английские тренеры отмечают невероятное голевое чутьё Самиры, а также умение правильно выбрать позицию.

При этом, по словам своего отца, Самира занимается футболом профессионально всего три года. Она наблюдала за тренировками своего младшего брата и решила присоединиться. Результат налицо.

Весной прошлого года дагестанский телеканал ННТ демонстрировал сюжет о семье Шихшабековых, но тогда в центре внимания был младший сын Мурад, который также занимается в академии английского клуба. Отмечается, что помимо клубных тренировок Шихшабеков-старший проводит отдельные занятия со своими детьми: «Не знаю, как они будут использовать то, чему я учу их сегодня. Но в конечном итоге, что бы это ни было, это поможет им в будущем».

Будем следить за успехами молодой россиянки и надеяться, что в скором времени она подберется к основе английской команды.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Samira Shikhshabekova (@samira.champ)





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Samira Shikhshabekova (@samira.champ)

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Что ждет Шихшабекову в "Манчестер Сити"?
Дорастет до основного состава Будет играть в Англии, но за более скромный клуб Будет играть за российский клуб Забросит футбол
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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Сабина Шихшабекова
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ингерман
21 Ноября 2021 в 21:18
ай молодец девчонка ) и финт дрыг-нога у нее отлично получаеца.. сразу видно - поклонница кришти.. )))
Crocodile
21 Ноября 2021 в 19:52
"налицо" пишется слитно.
я сейчас серьезно
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окончен Манчестер Сити 3:0 Эвертон
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