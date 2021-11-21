В воскресенье «Манчестер Юнайтед» объявил об отставке Уле Гуннара Сульшера с должности главного тренера команды. С «красными дьяволами» пока будет работать Майкл Кэррик. При этом клуб в заявлении отметил, что собирается найти временного тренера, с которым «МЮ» завершит сезон 2021/2022.

Судя по всему, постоянного тренера «Манчестер Юнайтед» планирует назначить уже летом. По данным Sky Sports, главным кандидатом для «красных дьяволов» является Маурисио Почеттино, который сейчас работает с «ПСЖ».

Ранее Почеттино работал в Англии, возглавляя «Саутгемптон» и «Тоттенхэм». При нём обе команды добились прогресса, но без трофеев.