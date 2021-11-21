​Энрике – о желании Роналду видеть его в «МЮ»: «Сегодня не первое апреля»

Луис Энрике в настоящий момент возглавляет сборную Испании. Появилась информация, что именно этого тренера хочет видеть у руля «Манчестер Юнайтед» звёздный форвард команды Криштиану Роналду.

Журналисты связались с Энрике и попросили тренера «красной фурии» прокомментировать появившиеся слухи.

«Сегодня первое апреля?» - ответ Энрике приводит на своей страничке в «Твиттере» журналист La Sexta Хосеп Сольдадо Гомес.

Напомним, что в воскресенье «Манчестер Юнайтед» официально объявил об отставке Уле Гуннара Сульшера. Норвежец проработал с «красными дьяволами» почти три года.