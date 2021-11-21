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​Энрике – о желании Роналду видеть его в «МЮ»: «Сегодня не первое апреля»

21 Ноября 2021 • 16:30 Комментировать (1)

Луис Энрике в настоящий момент возглавляет сборную Испании. Появилась информация, что именно этого тренера хочет видеть у руля «Манчестер Юнайтед» звёздный форвард команды Криштиану Роналду.

Журналисты связались с Энрике и попросили тренера «красной фурии» прокомментировать появившиеся слухи.

«Сегодня первое апреля?» - ответ Энрике приводит на своей страничке в «Твиттере» журналист La Sexta Хосеп Сольдадо Гомес.

Напомним, что в воскресенье «Манчестер Юнайтед» официально объявил об отставке Уле Гуннара Сульшера. Норвежец проработал с «красными дьяволами» почти три года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Луис Энрике
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Комментарии (1)
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Alex1972
21 Ноября 2021 в 18:33
Достойный ответ на очередной бубнешь гелевого.... Хе-хе-хе....
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