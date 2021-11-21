В воскресенье «Манчестер Юнайтед» попрощался с Уле Гуннаром Сульшером. Клуб начал искать нового тренера, а пока что с командой будет работать Майкл Кэррик.

Журналист Sky Sports Роб Дорсетт на своей страничке в «Твиттере» поделился информацией, которая к нему поступила. Так, Криштиану Роналду очень хочет, чтобы «Манчестер Юнайтед» принял Луис Энрике. Ныне этот специалист работает у руля сборной Испании.

Также в верхней части шорт-листа «Манчестер Юнайтед» находятся Эрик тен Хаг из «Аякса» и Зинедин Зидан, который в настоящий момент не имеет клуба.

«Манчестер Юнайтед» находится в плохой форме – команда проиграла 7 из 13 последних матчей.