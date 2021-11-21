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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Названо имя тренера, которого Роналду хочет видеть в «Манчестер Юнайтед» слухи

21 Ноября 2021 • 16:01 Комментировать (2)

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» попрощался с Уле Гуннаром Сульшером. Клуб начал искать нового тренера, а пока что с командой будет работать Майкл Кэррик.

Журналист Sky Sports Роб Дорсетт на своей страничке в «Твиттере» поделился информацией, которая к нему поступила. Так, Криштиану Роналду очень хочет, чтобы «Манчестер Юнайтед» принял Луис Энрике. Ныне этот специалист работает у руля сборной Испании.

Также в верхней части шорт-листа «Манчестер Юнайтед» находятся Эрик тен Хаг из «Аякса» и Зинедин Зидан, который в настоящий момент не имеет клуба.

«Манчестер Юнайтед» находится в плохой форме – команда проиграла 7 из 13 последних матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Зинедин Зидан Луис Энрике Эрик тен Хаг
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Booker
21 Ноября 2021 в 16:45
Бред.Какая связь у Рональду с бывшим тренером ненавистной ему Барселоны?
Ditmar
21 Ноября 2021 в 16:16
Пускай. Лигу Европы точно выиграют. 4 раза
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