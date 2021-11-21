Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 378 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Рой Кин считает, что телевидение может погубить его карьеру тренера

21 Ноября 2021 • 15:09 Комментировать

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин не попрощался с надеждой проявить себя на тренерском уровне. Кин не работает тренером с лета 2019 года после ухода из штаба «Ноттингем Форест». В последнее время ирландец работает экспертом на телевидении.

«Я определённо хочу вернуться к тренерской работе. Может, моя карьера будет критичной. Я не могу этого бояться. Если у меня не получится – путь будет так. Тогда я смогу закрыть этот вопрос. Но если я останусь на телевидении ещё на год, я откажусь от своей мечты стать тренером», - сказал Кин the Sunday Times.

Добавим, что в качестве главного тренера Рой Кин работал с «Сандерлендом» (2006-2008) и «Ипсвичем» (2009-2011).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рой Кин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
21.11  17:00 Манчестер Сити ... Эвертон 1.22 6.8 13
21.11  19:30 Тоттенхэм ... Лидс 1.83 4 4.1
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Ноября
15:09 · Англия. Премьер-лига
​Рой Кин считает, что телевидение может погубить его карьеру тренера
13:44 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» назначил тренера на ближайшие матчи 5 официально
11:58 · Англия. Премьер-лига
​Названа сумма компенсации, которую получит Сульшер после увольнения 2 слухи
10:52 · Англия. Премьер-лига
​Стерлинг сказал Гвардиоле, что хочет в «Барселону» 5 слухи
10:40 · Англия. Премьер-лига
​Глейзер дал добро на увольнение Сульшера 2 слухи
10:23 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет переманить Дембеле
09:45 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» может заменить Агуэро нападающим «Арсенала»
09:42 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» может возглавить Блан 6 слухи
09:14 · Англия. Премьер-лига
​Сульшер будет уволен слухи
00:16 · Англия. Премьер-лига
​Футболисты «Манчестер Юнайтед» ожидают отставки Сульшера 5
20 Ноября
23:50 · Англия. Премьер-лига
Представители «МЮ» не приняли окончательное решение по Сульшеру на экстренном собрании
23:33 · Англия. Премьер-лига
​Клопп высказался после победы над «Арсеналом»
23:23 · Англия. Премьер-лига
Артета – о стычке с Клоппом: «Мы защищали свои команды»
23:18 · Англия. Премьер-лига
​Клопп объяснил конфликт с Артетой
22:58 · Англия. Премьер-лига
Бруну Фернандеш раскритиковал игру «Манчестер Юнайтед» 2
Все новости
Рекомендуем