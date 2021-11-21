​Рой Кин считает, что телевидение может погубить его карьеру тренера

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин не попрощался с надеждой проявить себя на тренерском уровне. Кин не работает тренером с лета 2019 года после ухода из штаба «Ноттингем Форест». В последнее время ирландец работает экспертом на телевидении.

«Я определённо хочу вернуться к тренерской работе. Может, моя карьера будет критичной. Я не могу этого бояться. Если у меня не получится – путь будет так. Тогда я смогу закрыть этот вопрос. Но если я останусь на телевидении ещё на год, я откажусь от своей мечты стать тренером», - сказал Кин the Sunday Times.

Добавим, что в качестве главного тренера Рой Кин работал с «Сандерлендом» (2006-2008) и «Ипсвичем» (2009-2011).