Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал увольнение Уле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера «красных дьяволов».

«Я думаю, что эта отставка заслуженная. Конечно, сейчас середина сезона, и можно было дать доработать, но руководство уже, видимо, устало. Нет результата. Начали вроде бы неплохо, но самые важные игры при Сульшере «МЮ» проигрывал. В этом плане ему не повезло. Полуфинал Кубка проиграли, финал Кубка лиги проиграли.

По составу «МЮ» сейчас силён. Но что-то не сложилось. Видимо, не было хорошей атмосферы в раздевалке, мне так кажется. Не было такого уважения, как к Фергюсону. Не боялись так, как боялись Фергюсона. Думаю, увольнение справедливо. Для Сульшера это был большой опыт, он узнал, что такое работать с великим клубом. Ему желаю только удачи. Думаю, неплохо было увидеть у руля «МЮ» итальянского специалиста. Мне кажется, это был бы правильный выбор. Посмотрим, как дальше ситуация будет развиваться», - сказал Канчельскис.