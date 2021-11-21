Зидан, Вальверде и ещё топ-5 тренеров, которые сидят без работы

Работа футбольным тренером эмоционально непростая. Каким бы статусным ни был специалист, никто не застрахован от отставки в результате плохих показателей. Сейчас безработными являются многие тренеры, но сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» составило рейтинг самых известных и авторитетных наставников, у которых по разным причинам нет работы.

Зинедин Зидан

За короткий промежуток времени французский специалист приучил всех нас к тому, что стабильно берёт титулы. С «Реалом» Зидан выиграл три Лиги чемпионов, два золота Ла Лиги, Суперкубки и клубные чемпионаты мира. Однако после неудачного прошлого сезона Зинедин покинул Мадрид, при этом заявил, что в «Реале» не верят в него. Пока француз сидит без работы, но как только в Европе начнётся череда увольнений, многие клубы постараются заполучить Зидана. Претендовать на него могут лишь гранды, учитывая статус 48-летнего специалиста.

Эрнесто Вальверде

Когда Вальверде возглавлял «Барсу», в этот период было много странных трансферов. Гризманна и Коутиньо брали за космические деньги. Боссы клуба на словах оказывали поддержку Вальверде, но на самом деле просто пытались спихнуть на тренера вину за свои трансферные промахи. Эрнесто был признан лучшим тренером сезона-2015/16, но в «Барселоне» ему не удалось справиться с ситуацией, когда футболистов подбирали хаотичным способом. За последние годы Вальверде был самым успешным наставником «Барселоны», но оказался недостаточно хорош, чтобы вернуть клубу величие. Возможно, Вальверде подойдёт клуб поскромнее.

Люсьен Фавр

Опытнейший Люсьен Фавр покинул дортмундскую «Боруссию» в минувшем сезоне и с тех пор не может трудоустроиться. Перед Дортмундом у него были прекрасные периоды в Ницце и Менхенгладбахе. У Фавра сложилась репутация тренера, который умеет выращивать молодых талантов. Именно под его руководством прогрессировали Джованни Рейна и Джейдон Санчо. Боссы «шмелей» отправили его в отставку, когда стало известно, что «Бавария» снова станет чемпионом.

Нуну Эшпириту Санту

Перспективный португальский тренер посреди этого сезона остался без работы. Отлично зарекомендовав себя в «Вулверхэмптоне», он ушёл на повышение в «Тоттенхэм», где продержался всего 10 туров. Что интересно, Нуну Эшпириту Санту не входил даже в топ-3 кандидатов на пост главного тренера «шпор». Учитывая частые тренерские ротации, другие специалисты не хотели там работать. Увольнение из «Тоттенхэма» не значит, что португалец – плохой тренер. Просто он находился не на своём месте. Его настоящее мастерство проявилось в «Вулвз», где Рауль Хименес, Адама Траоре, Конор Коуди, Диогу Жота и Макс Килман прогрессировали стремительными темпами. «Волки» снимали скальпы с топ-клубов. Возможно, «Вулверхэмптон» захочет его вернуть.

Андре Виллаш-Боаш

Ещё один португальский тренер в списке. После неудачных периодов карьеры в «Челси» и «Тоттенхэме» он попытался спасти репутацию, поэтому отправился в Россию и Китай. Ему хотелось уехать подальше, но в 2019 году Андре вернулся в топ-лигу – возглавил «Марсель». Как только начались разногласия с руководством, тренера сразу же отправили в отставку, несмотря на отличные результаты команды, а именно попадание в ЛЧ впервые за шесть лет.

Паулу Фонсека

Уроженец Мозамбика впервые заставил о себе говорить, когда возглавил «Шахтёр». Современный атакующий стиль стал узнаваемым далеко за пределами Украины. Фонсека не стеснялся говорить то, что ему не нравилось, но в целом период его работы для дончан был успешным. После этого Фонсека возглавил «Рому», с которой дважды не сумел попасть в ЛЧ. Однако Паулу сохранил статус уверенного в себе и решительного специалиста, а «Спартак» неоднократно пытался предложить ему контракт.

Кике Сетьен

В «Бетисе» Сетьен провёл прекрасную работу. Он поддерживал принципы игры Кройфа, что не могло не нравиться болельщикам. «Бетис» напоминал «Барселону», поэтому не удивительно, что следующей остановкой Кике Сетьена стал «Камп Ноу». Его приход пришёлся на хаотичный период, что помешало проявить себя с лучшей стороны. Специалисту не удалось расшевелить Месси и других лидеров клуба. Разгром от «Баварии» со счётом 2:8 болельщики «сине-гранатовых» ему до сих пор не простили.

Владислав АВРАМЕНКО