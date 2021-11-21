В ближайшие минуты «Манчестер Юнайтед» должен объявить об отставке Уле Гуннара Сульшера с должности главного тренера команды. Поражение от «Уотфорда» со счётом 1:4 стало последней каплей – ряд авторитетных источников утверждает, что решение об увольнении Сульшера уже было принято и утверждено.

Как сообщает The Times, увольнение Уле Гуннара Сульшера обойдётся «Манчестер Юнайтед» приблизительно в 9 миллионов евро. Такую сумму компенсации «красные дьяволы» должны будут выплатить норвежцу.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» проиграл семь из тринадцати последних матчей во всех соревнованиях.