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​Стерлинг сказал Гвардиоле, что хочет в «Барселону» слухи

21 Ноября 2021 • 10:52 Комментировать (3)

Рахим Стерлинг не так давно рассказывал в интервью о своей готовности принять новый вызов в новом клубе. Судя по всему, Стерлинг может покинуть «Манчестер Сити» уже в зимнее трансферное окно.

Как сообщает испанский Sport, Стерлинг уже сказал главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиола о своём желании перебраться в «Барселону». Испанский тренер готов отпустить игрока, так что вероятность зимней аренды Стерлинга высока.

В сезоне 2021/2022 26-летний Рахим Стерлинг провёл за «Манчестер Сити» 15 матчей. В них футболист записал на свой счёт два гола и два результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Рахим Стерлинг трансферы футбола - зима 2022
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
21 Ноября 2021 в 11:32
Стерлинг хотел быть (вишенкой на торте) лидером команды и получать баснословные деньги за свою работу. Но Пеп вместе с руководством решили иначе. По поводу нового клуба Стерлинг при правильном подходе со стороны Хави вполне смог бы приукрасит игру хмурой Барсы...
АнтиУкр
21 Ноября 2021 в 11:42
С потенциалом Стерлинга ,точно не помешал бы такой Барсе .Но англ. футболисты тяжело играют в Испании .В любом случаи ему решать и надо пробовать .Я отлично понимаю его ,лучше себя проявить в др. клубе ,чем быть на подмене ,да ещё у кого ,у какого-то Грилиша ,не гоже...
АнтиУкр
21 Ноября 2021 в 11:23
По моему мнению Гвардиола допускает ошибку ,что отдают Стерлинга . А само решение Стерлинга уйти ,это привела политика Пепа к этому .Грилиш не лучше его ,и навряд ли станет лидером МС ,всё как то медленно делает и принимает решения .До сих пор не понимаю ,зачем отдавали такие огромные деньги ...
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