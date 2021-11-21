Рахим Стерлинг не так давно рассказывал в интервью о своей готовности принять новый вызов в новом клубе. Судя по всему, Стерлинг может покинуть «Манчестер Сити» уже в зимнее трансферное окно.

Как сообщает испанский Sport, Стерлинг уже сказал главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиола о своём желании перебраться в «Барселону». Испанский тренер готов отпустить игрока, так что вероятность зимней аренды Стерлинга высока.

В сезоне 2021/2022 26-летний Рахим Стерлинг провёл за «Манчестер Сити» 15 матчей. В них футболист записал на свой счёт два гола и два результативных паса на партнёров.