«Манчестер Юнайтед» хочет переманить Дембеле

Вингер каталонской «Барселоны» Усман Дембеле стал трансферной целью «Манчестер Юнайтед». По сообщениям Todofichajes, манкунианцы намерены помешать «сине-гранатовым» пролонгировать сотрудничество с игроком.

По данным источника, «красные дьяволы» предложили 24-летнему французу более выгодный контракт, чем в «Барселоне». В связи с этим Дембеле задумался о возможной смене клубной прописки.

Действующий трудовой договор Усмана с каталонским грандом истекает по завершении нынешнего сезона.

Напомним, что Дембеле уже дважды нарушил дисциплину при новом тренере Хави Эрнандесе, опоздав на тренировку.