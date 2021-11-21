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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» хочет переманить Дембеле

21 Ноября 2021 • 10:23 Комментировать

Вингер каталонской «Барселоны» Усман Дембеле стал трансферной целью «Манчестер Юнайтед». По сообщениям Todofichajes, манкунианцы намерены помешать «сине-гранатовым» пролонгировать сотрудничество с игроком.

По данным источника, «красные дьяволы» предложили 24-летнему французу более выгодный контракт, чем в «Барселоне». В связи с этим Дембеле задумался о возможной смене клубной прописки.

Действующий трудовой договор Усмана с каталонским грандом истекает по завершении нынешнего сезона.

Напомним, что Дембеле уже дважды нарушил дисциплину при новом тренере Хави Эрнандесе, опоздав на тренировку.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Усман Дембеле
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