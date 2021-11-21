«Барселона» может заменить Агуэро нападающим «Арсенала»

Французский форвард Александр Ляказетт пока не определился со своим будущим. У игрока истекающий контракт с лондонским «Арсеналом», и клуб планирует предложить ему новое соглашение.

При этом нападающий пользуется интересом у европейских топ-клубов. Заполучить Ляказетта в свои ряды желает каталонская «Барселона», рапортует Fichajes. «Сине-гранатовые» рассматривают француза в качестве альтернативы Серхио Агуэро. Будущее аргентинца в футболе туманно из-за проблем с сердцем.

Кроме «Барсы», в услугах Александра заинтересованы «Манчестер Сити», «Ньюкасл» и миланский «Интер».