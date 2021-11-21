В ближайшие минуты «Манчестер Юнайтед» должен объявить об отставке Уле Гуннара Сульшера с должности главного тренера команды. На временной основе «красных дьяволов» может принять кто-то из пары Майкл Кэррик/Даррен Флетчер – в настоящий момент они трудятся в штабе «красных дьяволов».

Между тем, известный журналист Джанлука ди Марцио на страницах своего сайта рассказывает о слухах, которые связывают «Манчестер Юнайтед» с Лораном Бланом. 56-летний француз в настоящий момент работает в катарском «Эр-Райяне». В 2001-2003 годах Блан выступал за «красных дьяволов» в качестве футболиста.