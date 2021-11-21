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​«Манчестер Юнайтед» может возглавить Блан слухи

21 Ноября 2021 • 09:42 Комментировать (5)

В ближайшие минуты «Манчестер Юнайтед» должен объявить об отставке Уле Гуннара Сульшера с должности главного тренера команды. На временной основе «красных дьяволов» может принять кто-то из пары Майкл Кэррик/Даррен Флетчер – в настоящий момент они трудятся в штабе «красных дьяволов».

Между тем, известный журналист Джанлука ди Марцио на страницах своего сайта рассказывает о слухах, которые связывают «Манчестер Юнайтед» с Лораном Бланом. 56-летний француз в настоящий момент работает в катарском «Эр-Райяне». В 2001-2003 годах Блан выступал за «красных дьяволов» в качестве футболиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Лоран Блан
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
21 Ноября 2021 в 11:39
Блан нормальный вариант наверное получше варианта с Зиданом, тем кто ниже скажу что Лоран Блан это не кто попало, почитайте его достижения и потом делайте выводы...
PoliticExpert
21 Ноября 2021 в 11:07
Ну, вполне вроде бы неплохой вариант. Лишь бы не пара Майкл Кэррик/Даррен Флетчер)))
NOBODY
21 Ноября 2021 в 10:14
ох, игроки и фанаты будут так довольны, так и будут говорить - ЕЕЕЕЕЕ......Блан!!!!!!!
Манкунианец76
21 Ноября 2021 в 09:59
ну и стоит увольнять рыбака,чтоб его заменить лишь-бы кем???Уж дождались бы каких-то договоренностей с топ тренером,а так....((((
CandyFlip
21 Ноября 2021 в 10:35
Блан лишь бы кто??? Блан один из лучших защитников в истории, блан в 2001-2002 играл в мю и учил игроков, почитай их отзывы! Блан оьлмчно тренировал Францию вылетев только Испании! Блан вполне достойно тренировал ПСЖ, и на клубном уровне выиграл чемп еще с Бордо!
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21.11  17:00 Манчестер Сити ... Эвертон 1.22 6.8 13
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