Английский топ-клуб готов заплатить 90 млн евро за игрока «Барселоны»

Голландский хавбек Френки де Йонг, попавший в немилость новому главному тренеру «Барселоны» Хави Эрнандесу, может продолжить карьеру на Туманном Альбионе.

По сообщениям Manchester Evening News, главным претендентом на футболиста считается «Манчестер Сити». Руководство английского гранда готово выделить на трансфер полузащитника 90 миллионов евро.

В свою очередь де Йонг не хочет уходить из каталонского клуба в январе.

Трудовое соглашение Френки с «сине-гранатовыми» рассчитано до середины 2026 года. В нынешнем сезоне голландец принял участие в 13 поединках и отметился двумя голевыми передачами.