Лукаку близок к возвращению в строй

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель высказался о восстановлении от травмы нападающего команды Ромелу Лукаку.

«Он близок к возобновлению тренировочного процесса. Думаю, мы увидим его в общей группе в воскресенье. Ромелу прикладывает все усилия, чтобы вернуться на поле как можно скорее. Если все пойдет по плану, Лукаку может попасть в заявку на матч с «Ювентусом» в Лиге чемпионов», - приводит слова специалиста Sky Sports.

Напомним, что бельгиец травмировался месяц назад во встрече с «Мальмё». В нынешнем сезоне нападающий забил четыре мяча в 11 поединках за «пенсионеров».