Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 152 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лукаку близок к возвращению в строй

20 Ноября 2021 • 12:46 Комментировать (1)

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель высказался о восстановлении от травмы нападающего команды Ромелу Лукаку.

«Он близок к возобновлению тренировочного процесса. Думаю, мы увидим его в общей группе в воскресенье. Ромелу прикладывает все усилия, чтобы вернуться на поле как можно скорее. Если все пойдет по плану, Лукаку может попасть в заявку на матч с «Ювентусом» в Лиге чемпионов», - приводит слова специалиста Sky Sports.

Напомним, что бельгиец травмировался месяц назад во встрече с «Мальмё». В нынешнем сезоне нападающий забил четыре мяча в 11 поединках за «пенсионеров».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Ромелу Лукаку Томас Тухель
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Feldkurat
20 Ноября 2021 в 12:56
Странно, а на сайте клуба написано, что он может ещё до месяца быть на больничном.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 5 минута Лестер 0:0 Челси 4.3 3.75 1.84
20.11  18:00 Ньюкасл ... Брентфорд 2.95 3.5 2.43
20.11  18:00 Уотфорд ... Манчестер Юнайтед 6.2 4.8 1.5
20.11  18:00 Бёрнли ... Кристал Пэлас 2.45 3.3 3.05
20.11  18:00 Астон Вилла ... Брайтон 2.46 3.35 3
20.11  18:00 Норвич ... Саутгемптон 3.45 3.65 2.11
20.11  18:00 Вулверхэмптон ... Вест Хэм 2.9 3.35 2.5
20.11  20:30 Ливерпуль ... Арсенал 1.58 4.6 5.4
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Ноября
15:20 · Англия. Премьер-лига
Английский топ-клуб готов заплатить 90 млн евро за игрока «Барселоны»
15:10 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» - «Челси»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 1
13:49 · Англия. Премьер-лига
Лингард мечтает о трансфере в «Барселону» 1
12:46 · Англия. Премьер-лига
Лукаку близок к возвращению в строй 1
12:25 · Англия. Премьер-лига
Клопп высказался о шансах Джеррарда возглавить «Ливерпуль» 1
12:11 · Англия. Премьер-лига
Ляказетт может остаться в «Арсенале»
11:24 · Англия. Премьер-лига
Тухель прокомментировал слухи об уходе Зиеша
10:18 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нацелился на вингера «Челси» 2
10:12 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» готов платить экс-игроку «Зенита» десять миллионов в год
09:29 · Англия. Премьер-лига
«Галатасарай» усилится полузащитником «Арсенала»
09:23 · Англия. Премьер-лига
Роналду обратился с мотивационной речью к игрокам «Манчестер Юнайтед» 2
09:17 · Англия. Премьер-лига
Конте: «Хочу помочь Кейну осуществить его мечту» 1
19 Ноября
23:15 · Англия. Премьер-лига
Хау заболел коронавирусом перед дебютным матчем в «Ньюкасле»
20:50 · Англия. Премьер-лига
«Тренер, как парашютист»: Раньери поддержал Сульшера
19:16 · Англия. Премьер-лига
Мойес дал неутешительный прогноз по срокам восстановления Огбонны
Все новости
Рекомендуем