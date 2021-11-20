Клопп высказался о шансах Джеррарда возглавить «Ливерпуль»

Немецкий тренер Юрген Клопп, ныне занимающий пост наставника «Ливерпуля», высказался о шансах Стивена Джеррарда возглавить мерсисайдцев.

«Пока я тренирую команду, Стивену будет сложно это сделать. Но он может претендовать на это место. Очень важно, как сложится его карьера в «Астон Вилле». Пока же его тренерский путь складывается идеально», - приводит слова Юргена Sky Sports.

До переезда в бирмингемский клуб Джеррард возглавлял «Глазго Рейнджерс». Вместе с командой он стал чемпионом Шотландии в прошлом сезоне.

Стивен занял пост рулевого «Астон Виллы» на прошлой неделе. Стороны заключили контракт до 2025 года.