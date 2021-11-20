Ляказетт может остаться в «Арсенале»

Французский нападающий Александр Ляказетт может задержаться в лондонском «Арсенале», несмотря на появившиеся в СМИ слухи о возможном уходе.

Согласно информации The Athletic, боссы столичного клуба готовы провести с игроком переговоры о продлении сотрудничества. «Канониры» намерены предложить 30-летнему бомбардиру новый контракт, который будет рассчитан до середины 2023 года.

Действующее соглашение Александра истекает по окончании текущего сезона.

Ранее сообщалось о нескольких вариантах продолжения карьеры Ляказетта. СМИ сватали нападающего в миланский «Интер», «Ньюкасл» и «Манчестер Сити».