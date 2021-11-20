Тухель прокомментировал слухи об уходе Зиеша

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель отреагировал на информацию о возможном расставании с атакующим полузащитником Хакимом Зиешем.

«Мы пока не обсуждали его будущее. Лично я не думал о его трансфере в январе. Это все выдумки прессы. Игрок не общался со мной по поводу ухода. Он остается полноправным членом нашего коллектива. Зиеш важен для «Челси», он обладает талантом и амбициями. Ждем от него хорошей игры», - передает слова немецкого коуча портал Goal.com.

Ранее сообщалось о возможном переходе Хакима в дортмундскую «Боруссию».

В этом сезоне АПЛ 28-летний вингер провел лишь четыре матча.