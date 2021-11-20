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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» нацелился на вингера «Челси»

20 Ноября 2021 • 10:18 Комментировать (2)

Американский вингер Кристиан Пулишич, который обделен игровым временем в лондонском «Челси», может перебраться в другой английский топ-клуб. Об этом сообщается на страницах Daily Star.

В услугах 23-летнего атакующего полузащитника заинтересован «Ливерпуль». Мерсисайдцы нацелены оформить переход Кристиана в январское трансферное окно. Это будет сделано для того, чтобы компенсировать потерю Мохамеда Салаха и Садио Мане, которые уедут на Кубок Африки.

По оценке Transfermarkt, стоимость Пулишича составляет 50 миллионов евро.

В этом сезоне американец забил один гол в двух матчах чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Кристиан Пулишич
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Prince of Wales
20 Ноября 2021 в 10:52
Постоянно с травмами, не нужен он нам. Если только в аренду, и с возможной опцией выкупа.
АнтиУкр
20 Ноября 2021 в 11:21
На без рыбьи и Пулишич рыбой будет <...> Надо брать ...
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