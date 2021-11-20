«Ливерпуль» нацелился на вингера «Челси»

Американский вингер Кристиан Пулишич, который обделен игровым временем в лондонском «Челси», может перебраться в другой английский топ-клуб. Об этом сообщается на страницах Daily Star.

В услугах 23-летнего атакующего полузащитника заинтересован «Ливерпуль». Мерсисайдцы нацелены оформить переход Кристиана в январское трансферное окно. Это будет сделано для того, чтобы компенсировать потерю Мохамеда Салаха и Садио Мане, которые уедут на Кубок Африки.

По оценке Transfermarkt, стоимость Пулишича составляет 50 миллионов евро.

В этом сезоне американец забил один гол в двух матчах чемпионата Англии.