«Ньюкасл» готов платить экс-игроку «Зенита» десять миллионов в год

Бельгийский хавбек Аксель Витсель, поигравший в российской Премьер-лиге за «Зенит», может стать новичком «Ньюкасла» в зимнее трансферное окно. Согласно данным Tuttojuve, представители «сорок» ведут активные переговоры с полузащитником дортмундской «Боруссии».

По данным источника, английский клуб заманивает игрока высоким окладом. Аутсайдер АПЛ готов платить игроку десять миллионов евро ежегодно.

В услугах Акселя также заинтересован туринский «Ювентус», однако итальянцы могут предложить ему только семь миллионов евро в год.

Контракт Витселя с дортмундцами истекает по окончании текущего сезона.