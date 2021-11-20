«Галатасарай» усилится полузащитником «Арсенала»

Египтянин Мохамед Эльнени близок к уходу из лондонского «Арсенала», в котором получает критически мало игровой практики. По сообщениям таблоида The Sun, футболист продолжит карьеру в турецкой Суперлиге. Фаворитом на подписание контракта с игроком считается «Галатасарай».

Стамбульский гранд уже провел предварительные переговоры по переходу Мохамеда. Ожидается, что сделка официально будет оформлена в январе, когда откроется трансферное окно.

По оценке портала Transfermarkt, стоимость Эльнени составляет десять миллионов евро. Его контракт с «канонирами» рассчитан еще на полгода.