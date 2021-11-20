Роналду обратился с мотивационной речью к игрокам «Манчестер Юнайтед»

Звездный центрфорвард «МЮ» Криштиану Роналду обратился к своим партнерам по команде в преддверии матчей в Премьер-лиге и Лиге чемпионов.

«Мы должны засучить рукава и усердно работать. Нужно бороться за то, к чему мы стремимся в этом сезоне», - гласи сообщение португальского голеадора в твиттер-аккаунте.

Ближайший поединок «красных дьяволов» состоится сегодня, 20 ноября. Подопечные Уле Гуннара Сульшера встретятся с «Уотфордом» в Премьер-лиге. Спустя несколько дней манкунианцы проведут встречу с испанским «Вильярреалом» в предпоследнем туре групповой стадии Лиги чемпионов.

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