Конте: «Хочу помочь Кейну осуществить его мечту»

Итальянский специалист Антонио Конте, занявший недавно пост рулевого «Тоттенхэма», поделился мнением о лидере команды Гарри Кейне.

«Я знаю о мечте Гарри. Он очень сильно хочет выиграть трофей со «шпорами». Я здесь, чтобы помочь ему это сделать. Кейн – топ-футболист. Он моментально исполняет все указания. У него талант забивать голы. За свою карьеру я встречал мало таких игроков, как Гарри», - приводятся слова итальянца в твиттер-аккаунте инсайдера Фабрицио Романо.

28-летний бомбардир защищает цвета лондонского коллектива с 2011 года. Срок действия трудового договора между сторонами истекает по завершении сезона-2023/2024.