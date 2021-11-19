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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хау заболел коронавирусом перед дебютным матчем в «Ньюкасле»

19 Ноября 2021 • 23:15 Комментировать
Ньюкасл
...
Брентфорд
2.65 3.45 2.60
Через 18 ч. 22 мин.

Дебют Эдди Хау на посту главного тренера «Ньюкасла» откладывается минимум на 10 дней. В пятницу клуб выступил с заявлением о том, что у нового наставника диагностировали коронавирус. Таким образом, вторая команда АПЛ с конца таблицы сыграет в субботу против «Брентфорда» без главного тренера.

Хау заявил, что он «в порядке», и что это «не повлияет на нашу подготовку к такому важному матчу». «Я был и буду на постоянной связи с тренерским штабом и игроками как завтра, так и на протяжении недели. Я знаю, что они сделают максимум на поле и за его пределами», - приводит слова Хау ВВС.

Также тренер, вероятно, пропустит матч с «Арсеналом» 27 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Эдди Хау
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