Хау заболел коронавирусом перед дебютным матчем в «Ньюкасле»

Дебют Эдди Хау на посту главного тренера «Ньюкасла» откладывается минимум на 10 дней. В пятницу клуб выступил с заявлением о том, что у нового наставника диагностировали коронавирус. Таким образом, вторая команда АПЛ с конца таблицы сыграет в субботу против «Брентфорда» без главного тренера.

Хау заявил, что он «в порядке», и что это «не повлияет на нашу подготовку к такому важному матчу». «Я был и буду на постоянной связи с тренерским штабом и игроками как завтра, так и на протяжении недели. Я знаю, что они сделают максимум на поле и за его пределами», - приводит слова Хау ВВС.

Также тренер, вероятно, пропустит матч с «Арсеналом» 27 ноября.