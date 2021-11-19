Мойес дал неутешительный прогноз по срокам восстановления Огбонны

Защитник «Вест Хэма» Анджело Огбонна выбыл до конца сезона из-за травмы крестообразной связки колена. Эту информацию подтвердил главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес. 7 ноября в матче с «Ливерпулем» итальянец был заменен из-за пореза около глаза, и только на скамейке запасных почувствовал нелады с коленом.

- Думаем, что в ближайшие дни Антонио прооперируют, и это очень грустно, потому что он отличный командный футболист, к тому же он здорово играл. Думаю, Анджело будет сложно вернуться на поле в этом сезоне, - приводит слова Мойеса the Athletic.

В этом сезоне Огбонна провел 11 матчей. Его контракт с лондонцами рассчитан до конца сезона.