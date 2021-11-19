«Арсенал» заинтересовался полузащитником сборной Португалии

Лондонский «Арсенал» планирует усилить среднюю линию. По сведениям журналистов Le10Sport, «канониры» заинтересованы в подписании португальского полузащитника Ренату Саншеша.

Английский клуб рассчитывает оформить сделку в зимнее трансферное окно. Переход Саншеша, правами на которого владеет французский «Лилль», обойдется лондонцам примерно в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что у португальца есть предложение из итальянского чемпионата.

24-летний полузащитник связан контрактом с «Лиллем» до лета 2023 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Ренату принял участие в шести матчах, сделал голевую передачу и получил два предупреждения.