Еще прошедшим летом полузащитника «Вулверхэмптона» Адама Траоре активно сватали в другие клубы, связывая того с «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед». Однако, первую часть нового сезона испанец в конечном итоге провел в составе «волков».

Как сообщает издание 90min, уже в январе работа по возможному трансферу футболиста может возобновиться. Согласно источнику, интерес к Траоре проявляют две топ-команды – «Ливерпуль», предлагавший за вингера 50 миллионов евро, и «Барселона», которая хочет взять игрока в аренду с последующим правом выкупа.

Примечательно, что инициатором переговоров стал новоиспеченный главный тренер каталонцев Хави Эрнандес. Борьбу за Адама также намерена навязать «Валенсия».