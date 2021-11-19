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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Адама Траоре попал в сферу интересов «Ливерпуля» и «Барселоны» слухи

19 Ноября 2021 • 11:45 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Вест Хэм
2.95 3.35 2.45
20.11 18:00

Еще прошедшим летом полузащитника «Вулверхэмптона» Адама Траоре активно сватали в другие клубы, связывая того с «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед». Однако, первую часть нового сезона испанец в конечном итоге провел в составе «волков».

Как сообщает издание 90min, уже в январе работа по возможному трансферу футболиста может возобновиться. Согласно источнику, интерес к Траоре проявляют две топ-команды – «Ливерпуль», предлагавший за вингера 50 миллионов евро, и «Барселона», которая хочет взять игрока в аренду с последующим правом выкупа.

Примечательно, что инициатором переговоров стал новоиспеченный главный тренер каталонцев Хави Эрнандес. Борьбу за Адама также намерена навязать «Валенсия».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Барселона Вулверхэмптон Адама Траоре
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