АПЛ подписала новый контракт с NBC на 2,3 млрд евро

Руководство английской Премьер-лиги договорилось о пролонгации сотрудничества с американским телевещателем NBC Universal. Как информируют журналисты BBC Sport, стороны подписали новый договор о трансляции поединков элитного дивизиона чемпионата Англии.

Источник отмечает, что сумма контракта оценивается в два миллиарда фунтов стерлингов (2,38 миллиарда евро). Срок действия договора рассчитан на шесть лет.

Добавим, что прошлый контракт стороны подписали в 2015 году. Он был на сумму 740 миллионов фунтов (880 миллионов евро).

В текущем сезоне АПЛ сыграно 11 туров. Первое место занимает «Челси», вторым идет «Манчестер Сити», а топ-3 замыкает «Вест Хэм».