Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 188 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стала известна дата следующего слушания по делу Бенжамена Менди

19 Ноября 2021 • 10:39 Комментировать

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди, обвиняющийся сразу по нескольким случаям предполагаемого насилия, пробудет в тюрьме еще как минимум до 22 декабря.

Авторитетный источник L’Equipe разузнал, какими темпами проходит следствие по делу футболиста. Сообщается, что 16-го ноября состоится предварительное заседание, на котором будет присутствовать адвокат француза. Также в этот день Менди должен будет заявить, признает ли он себя виновным.

Сам суд запланирован именно на конец декабря, где наверняка и решится судьба футболиста, если к тому времени не произойдет никаких форс-мажорных обстоятельств. Также не исключается, что расследование может затянуться еще на какое-то время в случае появления новых фактов, способных повлиять на ситуацию.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Бенджамин Менди
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Ноября
10:47 · Англия. Премьер-лига
АПЛ подписала новый контракт с NBC на 2,3 млрд евро
10:39 · Англия. Премьер-лига
Стала известна дата следующего слушания по делу Бенжамена Менди
10:15 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» продаст Рондона в Турцию
09:57 · Англия. Премьер-лига
Вице-президент «Манчестер Юнайтед» прокомментировал возможную смену главного тренера 1
09:51 · Англия. Премьер-лига
Вернер вернулся к тренировкам в «Челси»
09:26 · Англия. Премьер-лига
Кристенсен может сменить «Челси» на испанский гранд
08:45 · Англия. Премьер-лига
«Милан» хочет подписать вингера «Арсенала»
08:43 · Англия. Премьер-лига
Погба всё ближе к переходу в «Реал» - Перес хочет начат делать акцент на подписании свободных агентов 1 слухи
08:34 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» хочет усилиться экс-игроком «Зенита»
08:28 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг считает себя самым крутым капитаном в АПЛ 1
08:16 · Англия. Премьер-лига
Лингард отказался от нового контракта с «Манчестер Юнайтед»
08:15 · Англия. Премьер-лига
Сульшер не собирается уходить из «МЮ» - он провёл встречу с игроками, чтобы обсудить выступления команды 2
08:10 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ готов подписать Перишича
18 Ноября
23:43 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» не намерен расставаться с Зиешем
23:37 · Англия. Премьер-лига
Джеррард установил запрет в «Астон Вилле»
Все новости
Рекомендуем