Стала известна дата следующего слушания по делу Бенжамена Менди

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди, обвиняющийся сразу по нескольким случаям предполагаемого насилия, пробудет в тюрьме еще как минимум до 22 декабря.

Авторитетный источник L’Equipe разузнал, какими темпами проходит следствие по делу футболиста. Сообщается, что 16-го ноября состоится предварительное заседание, на котором будет присутствовать адвокат француза. Также в этот день Менди должен будет заявить, признает ли он себя виновным.

Сам суд запланирован именно на конец декабря, где наверняка и решится судьба футболиста, если к тому времени не произойдет никаких форс-мажорных обстоятельств. Также не исключается, что расследование может затянуться еще на какое-то время в случае появления новых фактов, способных повлиять на ситуацию.