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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Эвертон» продаст Рондона в Турцию

19 Ноября 2021 • 10:15 Комментировать

Венесуэльский форвард Саломон Рондон может сменить команду в грядущее трансферное окно. Согласно сведениям Goal.com, «Эвертон», владеющий правами на 32-летнего игрока, больше не заинтересован в сотрудничестве.

Мерсисайдцы готовы опустить нападающего, которым интересуются в чемпионате Турции. Новым местом работы опытного футболиста может стать «Сивасспор». Стороны планируют оформить сделку в январе.

В составе английского коллектива Рондон провел восемь матчей и отметился голом. Его контракт рассчитан до середины 2023 года.

Российским болельщикам венесуэлец известен по выступлениям за «Рубин», «Зенит» и ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Саломон Рондон Сивасспор
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