«Эвертон» продаст Рондона в Турцию

Венесуэльский форвард Саломон Рондон может сменить команду в грядущее трансферное окно. Согласно сведениям Goal.com, «Эвертон», владеющий правами на 32-летнего игрока, больше не заинтересован в сотрудничестве.

Мерсисайдцы готовы опустить нападающего, которым интересуются в чемпионате Турции. Новым местом работы опытного футболиста может стать «Сивасспор». Стороны планируют оформить сделку в январе.

В составе английского коллектива Рондон провел восемь матчей и отметился голом. Его контракт рассчитан до середины 2023 года.

Российским болельщикам венесуэлец известен по выступлениям за «Рубин», «Зенит» и ЦСКА.