Кристенсен может сменить «Челси» на испанский гранд

Каталонская «Барселона» продолжает работу по усилению состава команды. В зимнее трансферное окно «сине-гранатовые» рассчитывают усилить оборонительную линию команды.

Согласно сведениям журналиста Херарда Ромеро, каталонскому гранду интересен центральный защитник Андреас Кристенсен, который не смог договориться о пролонгации сотрудничества с лондонским «Челси». Контракт датчанина истекает по окончании нынешнего сезона. В связи с этим «Барса» может подписать его по сниженной цене.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 25-летний защитник провел восемь поединков, в которых получил один «горчичник».