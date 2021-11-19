«Ньюкасл» хочет усилиться экс-игроком «Зенита»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Аксель Витсель имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. В услугах полузащитника сборной Бельгии и туринского «Ювентуса» заинтересован «Ньюкасл», об этом рапортует Tuttojuve.

У бельгийского хавбека остались последние полгода по контракту со «старой синьорой», и клуб не собирается начинать переговоры о пролонгации сотрудничества.

В свою очередь новые владельцы «Ньюкасла» подыскивают усиление на зимнее трансферное окно. Новые игроки должны помочь «сорокам» сохранить пропуску в элитном дивизионе чемпионата Англии. Команда после 11 туров располагается на предпоследнем месте в таблице Премьер-лиги.