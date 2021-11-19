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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Обамеянг считает себя самым крутым капитаном в АПЛ

19 Ноября 2021 • 08:28 Комментировать (1)

Лидер атакующей линии лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал, как чувствует себя в роли капитана «канониров».

«Я считаю себя самым крутым капитаном в Англии. Возможно, я лучший во всем мировом футболе. Стараюсь показывать пример другим игрокам, ведь это одна из важнейших обязанностей капитана команды. Я максимально работаю на благо команды, отдаю все силы в матчах», - приводит слова габонского футболиста пресс-служба клуба.

Африканец уже долгое время выступает в составе лондонского коллектива. На его счету 92 забитых мяча в 159 сыгранных матчах.

Ранее сообщалось об интересе с нападающему со стороны двух грандов.

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Евро-Футбол.Ру,
Пьер-Эмерик Обамеянг
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Ars1987
19 Ноября 2021 в 09:45
Зазвездился чувачёк. Уже полтора сезона толку с него практически нет. Один пафос.
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