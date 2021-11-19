Обамеянг считает себя самым крутым капитаном в АПЛ

Лидер атакующей линии лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал, как чувствует себя в роли капитана «канониров».

«Я считаю себя самым крутым капитаном в Англии. Возможно, я лучший во всем мировом футболе. Стараюсь показывать пример другим игрокам, ведь это одна из важнейших обязанностей капитана команды. Я максимально работаю на благо команды, отдаю все силы в матчах», - приводит слова габонского футболиста пресс-служба клуба.

Африканец уже долгое время выступает в составе лондонского коллектива. На его счету 92 забитых мяча в 159 сыгранных матчах.

Ранее сообщалось об интересе с нападающему со стороны двух грандов.