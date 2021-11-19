Лингард отказался от нового контракта с «Манчестер Юнайтед»

Похоже, сотрудничество между «Манчестер Юнайтед» и атакующим полузащитником Джесси Лингардом близко к завершению. По сведениям журналистов The Telegraph, сторона футболиста отказалась от переговоров с манкунианцами о новом трудовом соглашении.

Действующий контракт Джесси с английским грандом истекает по завершении текущего сезона. Вполне вероятно, что клуб продаст его в январе, чтобы выручить хоть какие-то деньги. Ранее СМИ сообщали о 12 миллионах евро.

Среди претендентов на Лингарда называются «Эвертон», «Ньюкасл» и «Вест Хэм».

В этом сезоне Джесси забил два гола и отдал ассист в восьми играх.